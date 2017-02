Il ritorno del commissario Montalbano.

Stasera su rai 1 ritorna in prima serata il commissario Montalbano. Il personaggio inventato dalla penna di Camilleri ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo nel 1999 con l’episodio “Il ladro di merendine” e da lì non si è più fermato fino a diventare un personaggio cult in Italia e non solo.

Il ritorno prevede due episodi, uno in data odierna (27 febbraio) e l’altro il 6 Marzo. “Un covo di vipere” è il primo episodio, tratto dal romanzo di Andrea Camilleri e diretto da Alberto Sironi, vede il commissario Montalbano (Luca Zingaretti), alle prese con una storia forte, ma trattata allo stesso tempo con estrema delicatezza. L’imprenditore sessantenne Cosimo Barletta (Marcello Mazzarella) viene trovato morto da Montalbano che, indagando, scopre la sua natura malvagia e spietata. Cosimo, infatti, si rivela uno strozzino a cui piaceva costringere giovani ragazzi a concedersi a lui. E non sarà solo questo a complicare le indagini…

“Come voleva la prassi” è tratto dai racconti di Andrea Camilleri contenuti nella raccolta “Morte in mare aperto ed altre indagini del giovane Montalbano”. In questo episodio non ci troviamo di fronte ad emotivo ma è rappresentato l’orrore di un delitto efferato ai danni di una prostituta. E durante le indagini Montalbano diventa oggetto di un attentato. In più il commissario scoprirà un video che riprende il delitto della ragazza.

Un ritorno col botto per uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano e non solo, che deve il suo successo alla grande vena di Camilleri, alla sapiente regia di Sironi e alle interpretazioni ottime degli attori. Non spicca infatti il solo Montalbano (Luca Zingaretti), riescono ad avere il loro spazio e ad attirare le simpatie del pubblico anche Fazio (Peppino Mazzotta), Catarella (Angelo Russo) e Mimì Augello (Cesare Bocci). Un bel prodotto per il piccolo schermo.

Voto: 8

DATI TECNICI

Titolo: Un covo di vipere

Tratto dal romanzo “Un covo di vipere” di Andrea Camilleri

Uscita: 27 febbraio 2017, Rai 1 ore 21:25

Distribuzione internazionale: RAI COM

Paese: Italia

Genere: Giallo

Regia: Alberto Sironi

Cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Marcello Mazzarella

Prodotto da: Palomar

Titolo: Come voleva la prassi

Tratto dalla raccolta di racconti “Morte in mare aperto ed altre indagini del giovane Montalbano” di Andrea Camilleri

Uscita: 6 Marzo 2017 Rai 1 ore 21:25

Distribuzione internazionale: RAI COM

Paese: Italia

Genere: Giallo

Regia: Alberto Sironi

Cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Nuccio Vassallo

Prodotto da: Palomar