BILLY LYNN | L’ennesimo (quasi) eroe

Billy Lynn – Un giorno da eroe è un film di Ang Lee che uscirà nelle sale il 02 febbraio. La vicenda parte dalla partecipazione della squadra Bravo, di cui Billy(Joe Alwyn) fa parte, ad una partita di football nel giorno del Ringraziamento dopo che un video ha ripreso lo stesso Billy intento a salvare in Iraq la vita del sergente Breem (Vin Diesel) invano. Così tra produttori, tifosi, giocatori e cheerleader, il presente si mescola al passato, ancora vivo nei confronti del soldato Lynn che soffre di disturbi post traumatici.

Il film è tratto dall’omonimo libro di Ben Fountain e getta le basi per una critica alla società americana, quella dei Mass Media, dei grandi industriali doppiogiochisti e interessati solo al profitto e, perché no, anche alla durezza della guerra che causa disturbi ai soldati, anche allo stesso Billy. Per questo sua sorella Kathryn (Kristen Stewart) gli consiglia di andare da uno specialista. Il problema è che la critica non è sviluppata in senso ampio e la ferrea morale dei soldati stessi non espone un punto di vista diverso.

I personaggi trasudano retorica come nel caso del sergente Breem e nella cheerleader che si approccia a Billy: entrambi fanno riferimento al loro rapporto con la spiritualità e di come ciò li abbia aiutati. È vero che credere a qualcosa di più grande di noi stessi, soprattutto nelle missioni di guerra, ci permette di affrontare meglio ogni giorno ma questa visione è troppo conforme al pensiero comune per costituire una vera critica. Soprattutto Billy è il classico eroe che deve sacrificarsi per la patria. Sembra non esserci alternativa alla vita del soldato.

L’opera comunque è tecnicamente ben costruita. I flashback sono introdotti bene e sembra quasi di essere nello stesso luogo in cui si trovano i personaggi. Il film è molto dinamico, nonostante l’ambientazione sia quello dello stadio dei Dallas Cowboys, anche se lo show dell’intervallo aiuta nella creazione di movimento.

Voto: 6

DATI TECNICI di BILLY LYNN

TITOLO: Billy Lynn – Un giorno da eroe

TITOLO ORIGINALE: Billy Lynn’s Long Half Time Walk

DATA USCITA: 02 febbraio 2017

DISTRIBUZIONE: Warner Bros. Pictures Italia

PAESE: USA, Gran Bretagna

DURATA: 113 Min

GENERE: Drammatico, Guerra

ANNO: 2016

REGIA: Ang Lee

CAST: Joe Alwyn, Kristen Stewart, Vin Diesel, Garrett Hedlund, Steve Martin, Chris Tucker, Beau Knapp

PRODOTTO DA: Bona Film Group, Dune Films, Film4, The Ink Factory, Marc Platt Productions, Studio 8, TriStar Pictures. TAG: Ang Lee, Joe Alwyn, Kristen Stewart, Vin Diesel