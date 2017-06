Ascanio Celestini al Napoli Teatro Festival Italia

Partenopea per nascita e giornalista per vocazione. Cerco di sottolineare con le parole ciò che accade. Ho scritto di cronaca, di cultura, di musica, di gastronomia, teatro. La poesia è una passione adolescenziale che ancora non mi ha abbandonata, portandomi a pubblicare alcune poesie nella silloge Viaggi Di Versi – Nuovi poeti contemporanei, Edizioni Pagine, oltre alla scrittura di favole per bambini. Da qualche anno collaboro con insegnanti della scuola primaria del mio quartiere per progetti di scrittura, che vede coinvolti i bambini nel redigere un giornalino della scuola. Vorrei che le mie parole fossero barchette, piccole scialuppe di salvataggio in questo mare spesso troppo confuso e privo di approdi. Ciò vale sia per il giornalismo che per la vita quotidiana, sperando di donare un sorriso a chi mi incontra per allietargli la giornata.