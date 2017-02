Mosul: giornalista curda irachena uccisa mentre lavorava

Un responsabile del canale per il quale lavorava, ha precisato che è stata vittima di una mina in una strada nella parte ovest del paese

MOSUL – Due giorni fa, una giornalista curda irachena è stata uccisa mentre raccontava gli scontri tra le forze irachene e jihadiste nella città di Mosul, come indicato dall’emittente Rudaw. “La reporter di guerra e giornalista Shifa Gardi è stata uccisa a Mosul mentre raccontava gli scontri”, ha spiegato sui social il canale curdo iracheno Rudaw. “Il giornalismo resta dominato dagli uomini – Shifa Gardi ha rovesciato questo stereotipo. Rendiamo omaggio a questo coraggiosa donna del giornalismo”, ha aggiunto la tv satellitare Rudaw. La reporter conduceva una trasmissione sulla battaglia in corso tra lo Stato islamico e le forze curde irachene.

