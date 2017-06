Mercato immobiliare: online le statistiche regionali 2017

Pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle Entrate le Statistiche regionali 2017 concernenti l’andamento del mercato degli immobili residenziali registrato nel corso del 2016.

I presenti studi, realizzati dalle direzioni regionali e dagli uffici provinciali – Territorio, in collaborazione con l’ufficio Statistiche e studi del mercato immobiliare della direzione centrale Omise, forniscono una descrizione dettagliata della composizione, della dinamica e degli sviluppi del mercato immobiliare residenziale italiano. Nello specifico, per ogni regione della Penisola, vengono effettuati approfondimenti con cui vengono analizzati i dati strutturali relativi ai singoli mercati provinciali.

Gli indicatori presi in esame sono: la serie storica delle compravendite (a partire dal 2004), le quotazioni medie degli immobili, l’intensità del mercato, le classi dimensionali e le superficie medie delle abitazioni oggetto delle compravendite.

L’obiettivo dell’analisi è quello di fornire una fotografia dell’andamento del mercato immobiliare locale, rapportato ai periodi precedenti.

“I report”, sottolinea una nota dell’Agenzia delle Entrate, “rappresentano un’importante novità nel panorama statistico italiano e contribuiscono a rendere più trasparente il mercato immobiliare locale, grazie ad analisi territoriali approfondite”. Essi si aggiungono agli ulteriori dati pubblicati dall’Agenzia negli ultimi giorni: quelli del Rapporto “Gli immobili in Italia” elaborato unitamente al Dipartimento delle Finanze e del Rapporto immobiliare non residenziale.

Dalla lettura delle statistiche emerge come l’anno passato sia stato caratterizzato da un trend positivo generale del mercato immobiliare rispetto all’anno 2015. Il mercato italiano della casa è cresciuto per il terzo anno di fila, e l’ultimo salto (+18,9% nel 2016) ha portato le compravendite a quota 534mila. Al contempo, però, si è verificata una variazione negativa delle quotazioni. In sostanza, si vendono molte più case ma ad un prezzo più basso.

Gli approfondimenti regionali possono essere scaricati gratuitamente dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it, seguendo questo percorso: Documentazione > Osservatorio del Mercato Immobiliare > Pubblicazioni > Statistiche regionali.