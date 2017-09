NOI SIAMO TUTTO | Per il primo amore e per amore della vita

Everything, Everything è il romanzo per young adult di Nicola Yoon che nel 2015 per ben 40 settimane è rimasto nella lista dei best seller negli USA. A solo un anno di distanza dalla pubblicazione del libro erano già cominciate le riprese del film romantico, sentimentale e ricco di fantasia tratto dal romanzo. Noi siamo tutto racconta il mondo del libro, pieno di belle immagini che suscitano stupore anche per le cose più comuni, con una freschezza e un’ingenuità tanto semplici e gradevoli da sorprendere.

La regista jamaicana Stella Meghie dirige due giovanissimi e promettenti attori, Amandla Stenberg e Nick Robinson, in una storia che ha la delicatezza e il senso di meraviglia delle favole per l’infanzia e il sentimento travolgente del primo grande amore. Noi siamo tutto racconta la storia di Madeline “Maddy” Whittier, una diciottenne affetta da una grave immunodeficienza congenita che la costringe a vivere chiusa in casa costantemente monitorata dalla madre medico e da un’infermiera. Protetta dagli agenti esterni da un sistema che la isola completamente dal mondo Maddy, nonostante la prigionia, è una ragazza solare e fantasiosa, piena di interessi. Ama leggere e disegnare e per mezzo dei libri fa viaggiare l’immaginazione attraverso il mondo. Grazie ad internet inoltre riesce a mantenere un minimo di contatto con il mondo esterno e ad allacciare qualche amicizia virtuale con alcuni suoi coetanei affetti dalla sua stessa malattia.

In questo suo piccolo mondo Maddy sembra serena e soddisfatta, ma nel fondo del suo cuore vive una persistente nostalgia dell’aria aperta che getta spesso un’ombra di malinconia nelle sue giornate più monotone. Così le basta poco, uno sguardo fugace e un saluto perché il suo fragile mondo protetto dalle spesse vetrate della sua casa sia messo in crisi. A salutarla dalla strada è il suo nuovo vicino Olly, un ragazzo come tanti che va al liceo e che nel vedere Maddy affacciata alla sua grande finestra resta incantato da lei. Quel breve sguardo apre il cuore dei ragazzi che ciascuno a modo proprio vive in una sorta di gabbia. Nonostante le barrire che impediscono a Maddy di uscire i due allacciano un’amicizia sempre più intensa.

Noi siamo tutto è un film romantico e sentimentale a pieno titolo, ma ciò che lo distingue davvero dai tanti film di questo genere, che oggi tendono a derive sempre più dark e tetre, è la sua delicata attenzione verso i piccoli dettagli che rivelano la preziosità del momento e della vita. Maddy trova il coraggio di affrontare una grande scelta proprio perché attratta dalla bellezza nelle piccole cose di quel mondo che, per quanto pericoloso, nasconde meraviglie inesauribili. La grafica e la spontanea interpretazione dei protagonisti aggiungono freschezza e leggerezza alla storia che per quanto semplice non risulta mai banale.

NOI SIAMO TUTTO | SCHEDA TECNICA

TITOLO: Eerything Everything

USCITA: 21/09/2017

REGIA: Stella Meghie

SCENEGGIATURA: J. Mills Goodloe

DURATA: 96′

GENERE: commedia romentica

PAESE: USA

CASA DI PRODUZIONE: Metro-Goldwyn-Mayer, Alloy Entertaiment

DISTRIBUZIONE: Warner Bros. Pictures

CAST: Amandla Stenberg, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Ana de la Reguera