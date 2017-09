THE DEVIL’S CANDY | Un Horror misurato

The Devil’s Candy è il secondo film di Sean Byrne, che dopo l’apprezzato The Loved Ones regala un nuovo film dell’orrore misurato, apprezzabile e godibile.

Ci sono molti cliché e rimandi al classico, ma la scelta di ponderazione rende tutto il film legittimo. La costruzione per una trama solida avviene in modo lento ma inesorabile, giocando molto con silenzi, dialoghi, ma soprattutto musiche.

La colonna sonora è assolutamente fondamentale e funzionale alla trama stessa del film, travolgendo il pubblico con l’heavy metal, genere preferito di Jesse Hellman, protagonista del film, e di sua figlia.

Il loro rapporto dolce e complice viene mostrato proprio attraverso questa comune passione musicale, che li rende inusuali e forse strani, ma a loro piace così. Jesse è un pittore in cerca di fama che ha creato una famiglia apparentemente perfetta, finché, come spesso accade, un buon affare li porta in una casa abitata da un’oscura presenza.

Niente di nuovo, eppure The Devil’s Candy riesce a virare per una propria strada autonoma e originale, pur circondata da stereotipi e pretesti narrativi già visti.

Il turbine oscuro in cui viene gettato Jesse per esempio, mostrato sublimemente attraverso i suoi quadri, ricorda in qualche modo quello Jack Torrance,ma dobbiamo dare fiducia a Sean Byrne, che con una sceneggiatura credibile ha camminato da solo in un terreno mai facile uscendone bene.

Saggiamente ha contenuto anche il minutaggio del film, novanta minuti appena, per non correre ulteriori rischi inutili ed evitando di essere ridondante.

Promosso anche Ethan Embry, che regge il film fondamentalmente da solo per l’intero arco narrativo.

Nota di merito infine anche a Simon Chapman, direttore della fotografia che ha saputo aiutare non poco la narrazione di questa pellicola, con immagini suggestive e ricercate.

The Devil’s Candy è un film assolutamente consigliato per gli amanti del genere, godibile per i meno addetti. Non esplode mai veramente, ma non sbaglia niente.

VOTO 7

Dati tecnici di The Devil’s Candy

TITOLO: The Devil’s Candy

USCITA: 7 Settembre 2017

REGIA: Sean Byrne

SCENEGGIATURA: Sean Byrne

DURATA: 90’ minuti

GENERE: Horror

DISTRIBUZIONE (ITALIA): Koch Media

FOTOGRAFIA: Simon Chapman

CAST: Ethan Embry, Pruitt Taylor Vince, Kiara Glasco, Shiri Appleby, Tony Amendola