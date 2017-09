VENEZIA 74 | Maurizio Tesei e il suo Mauro ne IL CONTAGIO

Lido di Venezia – Maurizio Tesei, interprete dalle sfumature intense e multiformi, ne Il contagio è Mauro, uno spacciatore che attraverso la sua attività, mosso da una bruciante ambizione, riesce ad emergere dalla borgata e a raggiungere una ricchezza al di sopra delle aspettative. Il film è stato presentato in concorso alle Giornate degli Autori, sezione autonoma della Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografica di Venezia. Tesei incarna uno dei personaggi principali della storia con abilità e confidenza sorprendenti. Al Lido racconta la sua esperienza con simpatia ma anche con la serietà di chi conosce il proprio ruolo meglio di chiunque altro.

Mauro è un personaggio complesso, un uomo forte, determinato e per certi versi anche sensibile, ma logorato da un desiderio di potere che pian piano lo distrugge dal di dentro. Qual è stato il tuo approccio con questa figura così importante de Il contagio?

“Per quanto mi riguarda Il contagio nasce circa nove anni fa quando Nuccio Siano, sceneggiatore del film, si innamorò del romanzo di Walter Siti e firmò la regia di uno spettacolo teatrale in cui io interpretavo Mauro. La sceneggiatura del film è totalmente differente dallo spettacolo teatrale ed è stata comunque per me una sorpresa, ma Mauro è un personaggio che ho cominciato a costruire partendo dal libro. I registi del film, Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, avevano visto lo spettacolo e si può che non avevano altro Mauro al di fuori me! Tra l’altro Mauro è uno dei pochissimi personaggi di questo romanzo autobiografico che non trovava riscontro nella realtà. Siti mi ha raccontato di aver creato il personaggio ispirandosi ad una persona incontrata solo per poche ore di cui non ha mantenuto nemmeno il nome”.