GIROTONDO| Storie di donne

Storie di uomini e donne alla ricerca della felicità che compongono un girotondo di sentimenti, il film scritto e diretto da Tonino Abballe, dopo Quel venerdì 30 dicembre, è un susseguirsi di gioie e dolori, paure e speranze, violenze piccole e grandi che spesso compongono l’amore di coppia. Erika Marconi veste i panni di diverse donne alle prese con l’universo dei propri sentimenti mentre Massimiliano Buzzanca, nel ruolo di psicologo, ascolta i suoi racconti e ne interpreta le difficili sfumature di senso.

Girotondo, prodotto e distribuito da SeDici Cinema S.r.l., è un viaggio attraverso le vicende di uomini e donne comuni, un film che racconta con grande delicatezza temi e storie di tutti giorni come la violenza fisica e psicologica, le incomprensioni, i tradimenti e le scelte difficili che fanno parte di molti rapporti. La donna è la figura centrale di ogni storia mentre quella maschile resta quasi silenziosamente in secondo piano, in questo modo si riesce a dare risalto ad un vissuto molto personale ed emotivo senza drammatizzare.

Ogni storia è narrata con i suoi dolori e le sue complessità, ma il racconto lascia spazio alla speranza che la felicità nell’amore sia sempre possibile. Tra realismo e immaginazione Girotondo è un film che ha il pregio di aver voluto esplorare una insolita forma di narrazione con gli stessi attori, in particolare la protagonista, che si calano in ruoli diversi a seconda della storia e del contesto e che si muovono in ambienti a volte molto reali altre volte meno, fino ad arrivare a fare uso della grafica.

Sebbene la storia cada spesso in una rappresentazione un po’ stereotipata e fittizia dei personaggi, Girotondo è un film che si sforza di riflettere sulle dinamiche relazionali di coppia spesso drammatiche ma vissute da uomini e donne che hanno il pregio di sapersi mettere in discussione.

GIROTONDO | Scheda tecnica

VOTO: 6/10

TITOLO: Girotondo

USCITA: 22 giugno 2017

REGIA: Tonino Abballe

SCENEGGIATURA: Tonino Abballe

DURATA: 90′

GENERE: drammatico

ANNO: 2017

PAESE: Italia

CASA DI PRODUZIONE: SeDici Cinema S.r.l.

DISTRIBUZIONE (ITALIA): SeDici Cinema S.r.l.

CAST ARTISTICO:Tonino Abballe, Erika Marconi,Massimiliano Buzzanca, Rosaria Razza, Valentina Ghetti, Antonella Ponziani, Armando De Razza, Loredana Di Pentima.