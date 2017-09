FRANCA: CHAOS AND CREATION | Il ritratto della donna prima dell’icona

Dopo il grande successo dell’anteprima mondiale alla 73esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, arriva al cinema in tre giornate evento imperdibili (25, 26 e 27 settembre), il film documentario Franca: Chaos and Creation, scritto e diretto da Francesco Carrozzini e dedicato a sua madre, Franca Sozzani, storica direttrice di Vogue Italia, che per oltre venticinque anni ha dettato le regole della moda mondiale.

L’idea del film nasce come necessità del regista di conoscere nel profondo sua madre. È così che ne viene fuori un ritratto umano di una donna forte e determinata, ma non priva di paure e difetti.

Carrozzini sceglie di raccontare la creatività di Franca Sozzani, il suo coraggio e la sua unicità, caratteristiche che l’hanno portata ad essere uno dei nomi più importanti nel mondo della moda, con servizi scomodi e scandalosi che si intrecciavano con eventi mondiali come l’inquinamento, la violenza sulle donne e il razzismo.

Il documentario alterna dunque il racconto della vita privata, di cui si occupa Carrozzini stesso, e il racconto della vita pubblica, narrata da grandi nomi come Valentino, Donatella Versace, Karl Lagerfeld, Baz Luhrmann e Bruce Webber, che hanno collaborato con lei o sono rimasti influenzati dal suo vento di novità.

Franca: Chaos and Creation è così un intimo regalo, la lettera d’amore di un figlio alla propria madre, dove all’interno si delinea una storia familiare e un viaggio nel mondo della moda, del glamour e nell’evoluzione della società.

Attraverso la video intervista di Francesco Carrozzini viene data voce alle scelte personali di Franca, entrando con lei nel mondo che ha contribuito a cambiare significativamente.

Dal satirico al sublime, le sue sorprendenti ma spesso controverse copertine hanno infranto regole su regole, raggiungendo nuove vette nel mondo della moda, dell’arte e del business. Dalla famosa “Black Issue” alla “Plastic Surgery Issue”, Franca si è sempre impegnata nell’esplorare tematiche scomode e off-limits, al fine di scuotere lo status quo e ridefinire il concetto stesso di bellezza.

Insignito per questo documentario di uno speciale Nastro d’argento, Carrozzini compone dunque un’opera intima e delicata, mai mostrando Franca come una dea o una martire, ma come ciò che realmente era: una donna e una madre, che ha sempre creduto nell’umanità e nei suoi sogni.

VOTO 8/10

Dati tecnici di FRANCA: CHAOS AND CREATION

TITOLO: Franca: Chaos and Creation

USCITA: 25, 26 e 27 settembre

GENERE: Documentario

REGIA: Francesco Carrozzini

FOTOGRAFIA: Alexander Dynan

MONTAGGIO: Asher Bingham

MUSICHE: Daniel Heath

PRODUTTORI: Francesco Carrozzini, Steph Sciré, David Codikow, Daniele Di Lorenzo

CASA DI PRODUZIONE: LDM COMUNICAZIONE

DISTRIBUZIONE: M2 PICTURES

CON: Franca Sozzani, Francesco Carrozzini, Valentino Garavani, Karl Lagerfeld, Peter Lindbergh, Baz Lurhmann, Paolo Reversi, Bruce Webber, Jonathan Newhouse, Naomi Campbell