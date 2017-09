Un catamarano per disabili. Pronto il progetto di Andrea Stella

Sarà presentato domani, 12 settembre in una conferenza stampa che si terrà all’Accademia dell’Alto Mare al Molosiglio in via Acton, a Napoli, il progetto dell’Associazione “Lo Spirito di Stella,” “Wheels on Waves.”

Il progetto è realizzato da Andrea Stella, skipper disabile, che continua a navigare a bordo di un catamarano, nonostante che vive su una sedia a rotella da 17 anni, in seguito ad un spiacevole episodio accadutogli a Miami, negli Stati Uniti: Con la realizzazione di un catamarano speciale, Stella intende dare la possibilità a tutti i disabili di poter viaggiare a bordo di una imbarcazione senza problemi, abbattendo tutte le barriere; quelle fisiche e mentali.

A bordo dell’imbarcazione, Stella ha già viaggiato per lunghi 6 mesi, partendo dagli Stati Uniti. La sua avventura è iniziata precisamente lo scorso 26 aprile da Miami, in Florida e dopo una faticosa ed impegnativa traversata di oltre 3 settimane, è giunto in Italia dove ha voluto consegnare al Papa la Convenzione dei Diritti delle persone disabili presa in custodia a New York dalle mani del segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres e rattificata da ben 166 Paesi nel mondo.

Alla presentazione del progetto parteciperanno: l’Ammiraglio di Squadra, Raffaele Caruso, Comandante logistico della Marina Militare, Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli e naturalmente gli organizzatori.

Stella avrà l’occasione di raccontare alla stampa lo straordinario viaggio intrapreso da un continente all’altro; viaggio che terminerà a Venezia il prossimo 15 ottobre.