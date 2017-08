Ci siamo. Riparte la storica Capri- Napoli

Manca ormai poco. Domenica 3 settembre via alla Capri- Napoli,annuale maratona di nuoto, valevole per la Coppa del Mondo di Specialità, che si svolge in un un percorso di 36 km,(18 miglia marine) dall’isola azzurra a Napoli.

La Capri- Napoli è nata 50 anni fa, precisamente nel 1954 e ha sempre richiamato lungo via Caracciolo, nei pressi del traguardo, tanta gente; appassionati, curiosi. Ventimila, trentamila, tutti a trepidare ed incitare gli atleti all’arrivo sulla spiaggia che sorge presso la Colonna Spezzata.

L’unico italiano a vincere questa competizione è stato Giulio Travaglio per ben cinque volte, a partire dal 1965 per continuare poi negli anni successivi con tre successi consecutivi fino al 1968. L’ ultima affermazione di Travaglio è quella del 1970.

Si spera che quest’anno si possa assistere ad un successo italiano. Non sarà facile, anche perchè tantissimi sono i campioni in gara.

La partenza della Capri – Napoli sarà data dal Lido delle Ondine di Marina Grande. L’arrivo è previsto intorno alle 16,30, non più nelle acque presso il Circolo Canottieri, ma in quelle del Circolo Posillipo, luogo altrettanto affascinante, che si presta benissimo a questo evento sportivo internazionale.

Il programma della competizione sarà illustrato nei dettagli mercoledì 30 agosto nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 nella sala Giunta di Palazzo S. Giacomo. Alla presentazione sarà presente l’organizzatore Luciano Cotena. l’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello e tante altre autorità cittadine del mondo dello sport e del nuoto in particolare.