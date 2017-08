Chiaiano, tossicodipendente picchia moglie e poliziotti

Una situazione familiare difficile. I nervi a fior di pelle. In mezzo le 2 figlie della coppia, con un grave problema. Il capofamiglia è tossico, conclamato all’ennesima potenza. Già conosciuto dalle forze dell’ordine sempre alla ricerca di soldi per la sua dose quotidiana.

Massimiliano Pastore, 41 anni, pur di procurarsi la “roba” non ha disdegnato di picchiare la moglie, quando questa è rientrata in casa con i suoi due figli. Tutto è successo in via Toscanella 13, in una piccola abitazione, nel quartiere periferico di Chiaiano, a Napoli.

Quando la donna è rientrata con i figli ha trovato il marito disteso sul divano. Alla vista della moglie, Pastore si è scagliato contro di lei, intimandole di consegnargli dei soldi per procurarsi la droga. La collutazione è andata avanti per un pò fino a quando la signora è riuscita a raggiungere la strada e allertare il 113.

L’uomo, subito immmobilizzato dagli uomini della “Volante 9,” viene così accompagnato negli uffici dell’UPG di via Tanucci. Qui però Pastore incontra la moglie in procinto di sporgere querela verso il marito.

A questo punto che accade l’imprevisto. L’uomo, fuori di sè, si scaglia contro i poliziotti, colpendoli con calci e pugni. I tre agenti, che si trovano in quel momento nell’ufficio, vengono sorpresi dalla reazione di Pastore e per fermare l’ira funesta di questi, sono costretti a spruzzare sul suo viso uno spray a base di peperoncino.

Poco dopo, i poliziotti, leggermente feriti, sono costretti a farsi medicare dal Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. L’uomo, invece, viene condannato per direttissima.

Da segnalare che Pastore, lo scorso anno, tentò di rubare in una casa abbondanata ad Amatrice, piccolo centro in provincia di Rieti, colpito recentemente dal terremoto, ma fu prontamente fermato dalle forze dell’ordine e poi subito messo in libertà.