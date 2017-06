Giornata mondiale del Rifugiato. Convegno al Maschio Angioino

Anche a Napoli, come in molti altri paesi europei, si è svolta “la giornata mondiale del Rifugiato,” voluta dall’ Assemblea Generale dell’Onu.

L’incontro sulla migrazione si è tenuto nell’Antisala dei Baroni al Maschio Angioino. All’evento sono intervenuti: il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, Beatrice Covassi, Rappresentante della Commissione europea in Italia, Sandro Fucito, Delegato Anci Campania, Carmela Pagano, Prefetto di Napoli, Antonio de Iesu, Questore di Napoli, Cristina Corbelli, esponente LTM Ong. Maria Squillante, direttrice Cirtam – Università Federico II di Napoli, Adele Del Guercio del centro di Eccellenza Jean Monnet e l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, Roberta Gaeta.

Tra immigrati e rifugiati – ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris – non c’è nessuna differenza, perchè entrambi hanno bisogno di aiuto. Napoli ha assunto una posizione coraggiosa, costituzionalmente orientata che mette al centro le persone, i valori laici, religiosi e costituzionali. Abbiamo portato la nostra idea, quella della città, al Ministero dell’Interno. Non ci interessa parcheggiare persone nella nostra città, ma è importante che l’Unione Europea si faccia carico di questa tragedia umanitaria, distribuendo quindi in maniera razionale su vari territori gli stranieri che arrivano nel nostro paese. Napoli si schiera per i diritti delle persone, senza nessuna differenza. Lo dice del resto la Costituzione Repubblicana. Certamente, c’è molto da lavorare sull’emigrazione e l’integrazione. Non vogliamo che qualcuno si arricchisca sulla pelle dei più deboli. Il Comune vuole trasparenza, sinergia, correttezza e legalità e quindi fungerà come coordinatore tra il pubblico e il privato.” La solidarietà migliore credo che sia anche l’antidodo giusto per combattere il terrorismo ed abbattere il filo spinato e i muri ancora esistenti sul problema della migrazione sul territorio italiano.”

Questa è la terza tappa del nostro percorso sul territorio nazionale a protezione dei rifugiati, Dopo Palermo, Gioiosa Ionica, ci sarà Firenze. – ha spiegato Beatrice Covassi, Rappresentante della Commissione europea in Italia. Siamo qui per ascoltare i territori e non solo per raccontarvi su quello che avviene sulla migrazione – ha precisato Covassi. Oggi, ricordiamo che celebriamo la giornata dei rifugiati, cioè di coloro che scappano da situazioni di torture e guerre. Tutto questo deve quindi essere un obbligo internazionale. Ricordiamo che anche noi siamo stati emigranti. La solidarietà deve quindi partire anche dagli stati membri.

Durante il Convegno sono stati consegnati poi numerosi attestati a stranieri che hanno seguito un corso sulla lingua italiana e si è dato vita al laboratorio esperienzale meticcio “In bilico- Chi ero, chi sono, chi sarò” aperto a tutti i cittadini, con interventi musicali del gruppo Rete co’ Mar e Nafrythm ed esibizione di musica etnica con contaminazioni di rap napoletano da parte dei richiedenti asilo nido progetto Acoglienza solidale AICS.