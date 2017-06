Successo a Villa Diamante di “Ragazza We CAN DANCE”

Un semplice passarella? No di certo perchè in palio c’è un pò del loro futuro. Il riferimento va alle 19 ragazze che per la prima volta nella vita hanno partecipato nella location di Villa Diamante in via Manzoni, a Napoli alla sfilata per contendersi il titolo di “Ragazza We Can Dance,” manifestazione ideata ed organizzata da Dino Piacenti, voce storica di Radio Kiss Kiss e da suo figlio Stefano, giunta alla sesta edizione.

La sfilata delle ragazze si è svolta sotto lo sguardo attento di una giuria composta tra l’altro anche dai giornalisti Carmine Bonanni e Salvatore Calise e dal comico Angelo Di Gennaro. Ospite d’eccezione della serata la cantante Monica Sarnelli.

Ad aggiudicarsi la prima tappa è stata Ylenia Severino, seguita da Alessia Todisco ( seconda) e Alessia Rodio (terza)

Il concorso, precisiamo, si rivolge a quelle ragazze che hanno capacità professionali e hanno tanta voglia di mettersi in mostra, con la speranza, un giorno, di spiccare il volo verso il successo e soprattutto una carriera luminosa in giro per il mondo.

Hanno allietato la serata le cantanti Anna Capasso e Claudia Megrè. Presentatore della manifestazione non poteva che essere Dino Piacenti. Prossima tappa il 19 giugno sulla nave crociera “Meraviglia” della MSC, alla Stazione Marittima di Napoli. La finalissima si terrà poi l’8 e il 9 ottobre a Città della Scienza” sempre nel capoluogo campano. la vincitrice riceverà in dono un contratto di collaborazione con la Wcd Event

Le ragazze che vogliono partecipare al concorso “Ragazza We Can Dance” possono mandare una foto, con rispettivo curriculum alll’indirizzo di posta elettronico:[email protected] com srl ed una crociera Msc.