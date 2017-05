La pasta di Gragnano sempre più prodotto eccellente non solo in Campania…

La pasta di Gragnano è una tra le tante produzioni doc della Campania. Lo si è detto nel Convegno che si è tenuto nella sala Archimede a Città della Scienza (Napoli). All’incontro dal titolo “Ligami di Pasta”, organizzato dal Consorzio Pasta di Gragnano IGP e Gnam Village Città della Scienza, hanno partecipato moltissimi pastifici, autorità politiche locali e nazionali, moltissimi studenti delle scuole di Gragnano, tra cui l’Istituto di istruzione superiore Lorenzo Milani, e gli allievi delle scuole primarie.

Moltissimi gli interventi in aula. La pasta – ha detto il direttore del Consorzio, Maurizio Cortese – lega benissimo con gli altri prodotti che fanno parte della dieta mediterranea, Gragnano grazie ai controlli IGP, è un territorio di produzione riconosciuto dalla Comunità Europea.”

” La Campania – ha precisato Raffaele Borriello,direttore generale dell’Ismea – è la settima regione in Italia e la terza in Campania in agricoltura. E’ la quinta regione italiana per fatturato economico delle filiere produttive di qualità con 342 di impatto territoriale per il Food”.

“Sono orgoglioso che Gragnano abbia i migliori i migliori produttori di pasta al mondo – ha detto il sindaco Roberto Cimmino che hai poi aggiunto: ” Ringrazio i pastifici della città, Garofalo, Liquori e Di Martino. Con il loro contributo finanziario, Gragnano avrà il primo Museo della Pasta; un giusto riconoscimento alle maestranze che hanno saputo trasferire il prodotto e l’arte di generazione in generazione.” La pasta di Gragnano dà sicuramente una grossa mano alla ormai famosa dieta mediterranea e sicuramente funge da traino per gli altri prodotti agro alimentari nostrani, quelli della Campania, come l’olio extra vergine d’oliva, il pomodoro, il vino e i formaggi.” ha spiegato poi il sindaco.

Al dibattito sono intervenuti anche Gianfranco Nappi, responsabile dei progetti strategici di Città della Scienza, il vice sindaco del Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, gli assessori comunali Enrico Panini, ( Attività Produttive) Mario Calabrese,( Lavori Pubblici) Giuseppe De Martino e Alfonso Iaccarino, testimonial della pasta di Gragnano IGP nel mondo.