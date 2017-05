Il mare di Napoli, occasione di rilancio della città e “Un Mare di Opportunità”

Il mare di Napoli può offrire una marea di opportunità. Basta sapersi organizzare. Sport, arte, attività ludiche, danza possono rilanciare la città e far divertire tanta gente e soprattutto i napoletani. In questa direzione si muove l’assessorato alla Qualità e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, che in una conferenza stampa tenutasi nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo ha presentato l’iniziativa: “Un mare di Opportunità.”

Per tutto il periodo di Maggio, a napoletani e turisti sarà gratuitamente offerta la possibilità di scoprire le attività dei circoli nautici, delle federazioni sportive e delle associazioni che organizzeranno degli open day nelle proprie sedi, oltre ad un ricco calendario di eventi che vedranno il mare protagonista indiscussi della rassegna.

“Questa rassegna – ha detto l’assessore Daniela Villani, presente all’incontro con i giornalisti – vuole rivalutare la risorsa “blu”, cioè quella del mare. Vogliamo tornare ad ammirare e apprezzare la città dalla costa e vogliamo che i napoletani tornino a farsi il bagno nella propria città da Bagnoli a Napoli est, come accade nelle grandi metropoli europee. Il rilancio della città già è in atto e con questo ulteriore iniziativa vogliamo che il mare venga finalmente restituito alla città e alla gente, attraverso la partecipazione diretta praticando lo sport preferito, godendo la bellezza di scorci e paesaggi mozzafiato, o la scoperta di luoghi nuovi.”

Il programma partirà già domani, 5 maggio, quando dalle 10,00 alle 12,00 al Lido Rocce Verdi, in via Posillipo, ci sarà il raduno delle imbarcazioni per la sicurezza a mare e la tutela ambientale. A seguire, quasi tutti i giorni, ci saranno altre 13 appuntamenti, dallo yoga del 6 maggio nei pressi del Pontile di Bagnoli per finire alle visite alla Mostra Mare a Città della Scienza e al glorioso circolo nautico in via Posillipo il 27 maggio.

servizio di Luigi Rubino