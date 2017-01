Concerto dell’Epifania, appuntamento domani alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Si terrà domani nel teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, il tradizionale concerto dell’Epifania. Ad esibirsi saranno i due giovani artisti campani, Mario Biondi e Sergio Cammariere, accompagnati dall’Orchestra di Santa Chiara, diretta da Renato Serio. L’evento inizierà alle 19,15 . a presentare la serata sarà Elisa Isoardi. Chi vorrà assistere al concerto della Befana lo potrà fare tramito biglietto d’invito da richiedere a infoline 0815521597 – [email protected]

L’evento promosso dall’associazione Oltre il Chiostro onlus e curato dall’Associazione Musica dal Mondo, sarà ripreso da RaiUno e sarà trasmesso in differita il 6 gennaio alle 9,35.

Il concerto dell’Epifania si tiene in città da 22 anni. Nell’occasione anche questa edizione ospiterà la consegna dei Premi Nativity in the word, con particolare premiazione per la sezione “Musica giovane,”che il comitato promotore assegnerà a personaggi noti che si sono contraddistinti per il loro impegno nel mondo della cultura, della solidarietà e dell’impegno.