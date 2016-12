Presentato Annuario Sport Campano del Coni edizione 2016-17

E’ stato presentata al Circolo Tennis Napoli, a pochi passi dalla Villa Comunale, in occasione del Consiglio regionale di fine anno del CONI della Campania, la terza edizione dell’Annuario dello sport campano 2016-17. All’appuntamento hanno partecipato: Cosimo Sibilia, presidente regionale Coni Campania, Amedeo Salerno vice presidente dell’Ente, Guglielmo Talento, membro della Giunta nazionale Coni, Matteo Autuori, presidente del Comitato Regionale Campano Federazione Scherma, Roberto Fabricini, segretario generale Coni e gli autori e curatori dell’Annuario; i giornalisti Marco Lobasso e Carlo Zazzera.

Durante la manifestazione sono state anche consegnate le stelle al Merito Sportivo per la stagione sportiva 2015 a Bellini Cipriano Simonetta, Boccia Ernesto, Del Vecchio Francesco, Furno Antonio, Schiano Di Cola Rossi Francesco, Vigilante Vincenzo e Vitale Giovanni. Per le societe premiata l’Ass. Polisportiva dilettantistica Virtus Piscinola, G.S. Dilettantistico Gennaro Meomartini, e la Sezione Tiro a segno Nazionale Caserta.

Sorpresa del premio Simonetta Bellini, giudice internazionale e dirigente sportivo per molti anni al Coni. “Sono andata via perchè ritengo che sia stato giusto il ricambio. Dodici anni anni sono tanti, tanto che mi hanno avevano incominciato a chiamare non più presidente, ma la nonna di Pony ed allora ho capito che ero proprio vecchia.”

Medaglie d’Oro al Valore Atletico 2015 sono state invece attribuite a: Cigliano Saverio, Lubrano Rosa, Curatoli Luca, Occhiuzzi Diego, Schiano Di Cola Antonio, Schiano Di Cola Giuseppe e Sessa Amedeo.

L’edizione 2016/2017 dell’Annuario racchiude le notizie fondamentali legate allo sport campano. Significativa è la copertina dove l’ideatore Giuseppe Ranieri ha voluto evidenziare, in uno spazio che delimita graficamente la regione Campania, le immagini dei principali protagonisti e ultimi sette vincitori campani in alcune discipline olimpiche e paraolimpiadi di Rio de Janiero.

Al suo interno, il volume racchiude poi le notizie fondamentali legate allo sport in regione, a tutte le federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione e associazioni benemerite e ai principali stadi di calcio e strutture sportive dei capoluoghi di provincia del passato e del presente. Interessante novità del volume è la pagina celebrativa del Collare d’Oro del Tennis Club Napoli, nella quale si ripercorre la storia del circolo dalla nascita fino ai successi degli ultimi anni con la presidenza di Luca Serra.