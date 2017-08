Barcellona, cosa sappiamo degli attentati in Catalogna

All’alba di un possibile referendum per l’indipendenza della Catalogna, Barcellona e Madrid non sono mai state così unite. Gli attacchi che ieri hanno colpito la comunità autonoma, fanno ripiombare l’Europa nell’incubo del terrore, un incubo divenuto ormai consueto, che ci scuote e ci sveglia e ci tiene in tensione.

I fatti

Barcellona- Poco dopo le cinque del pomeriggio di ieri, 17 agosto, un furgone a noleggio di colore bianco, è partito da Plaça de Catalunya e si è immesso sulla Rambla, la via più famosa e turistica di Barcellona, inseguendo e investendo la folla. Dopo l’attacco sulla Rambla la persona alla guida del furgone, che non è stata ancora identificata ufficialmente, è scappata a piedi e non è ancora stata trovata. Ci sono stati 13 morti e più di 100 feriti. Tra le vittime anche due italiani. Uno dei due è Bruno Gulotta, 35enne di Legnano (in provincia di Milano), l’altro è Luca Russo, di Bassano del Grappa (Vicenza). Daesh ha rivendicato l’attentato tramite un comunicato diffuso dall’agenzia Amaq. Quello di Barcellona è il primo attentato dell’ISIS in Spagna, che già in passato però (l’11 marzo del 2004) era stata colpita da una brigata legata ad Al-Qāʿida.

Cambrils- Diverse ore dopo, intorno all’una di notte di venerdì, la polizia ha ucciso cinque persone a Cambrils (120 km da Barcellona). I cinque erano entrati a bordo di una macchina nella zona pedonale del lungomare e avevano investito delle persone uccidendone una. Oltre alla vittima ci sono cinque persone ferite, di cui due in modo grave. Gli attentatori avevano addosso delle finte cinture esplosive. La polizia sta anche valutando l’ipotesi che uno dei terroristi di Cambrils fosse il conducente del furgone usato per investire la folla a Barcellona, ma non ci sono conferme. Anche perché l’attentatore ancora in fuga, potrebbe essersi travato da un’altra parte, più esattamente a Sant Just Desvern, periferia di Barcellona.

Sant Just Desvern- Qui la polizia riferisce di una Ford Focus che avrebbe forzato un posto di blocco investendo due agenti per poi scappare. L’autorità ha poi riferito che il proprietario è stato trovato morto dentro la macchina, ma a seguito di ferite da armi da taglio e non da fuoco. Inoltre sembrerebbe che l’uomo non si trovasse al posto di guida quando è stato ritrovato e, secondo El Pais, l’uomo che ha forzato il posto di blocco potrebbe essere lo stesso che ha guidato il furgone che ha investito la folla a Barcellona, che poi avrebbe quindi rubato l’auto e ucciso il proprietario. Questa persona potrebbe essere Moussa Oukabir, 17 anni,fratello minore di Driss Oukabir, arrestato come primo indiziato in quanto intestatario del furgone bianco.

L’indiziato numero uno- Driss Oukabir è stato identificato grazie ai documenti trovati sul furgone e risulta essere la persona che lo ha noleggiato. Secondo la stampa spagnola si è presentato volontariamente alla polizia e dice che i documenti gli sono stati rubati da suo fratello, ma El Paìs ha smentito questa ricostruzione. La polizia sta cercando Moussa Oukabir, il fratello minore di Driss Oukabir, che secondo i giornali spagnoli sarebbe il conducente del furgone che ha investito la folla sulla Rambla. La polizia ha però detto di non aver ancora identificato il conducente, e che sta cercando di capire se possa essere uno dei terroristi uccisi a Cambrils.