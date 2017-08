Le fine delle vacanze: quarto appuntamento con la lettura

La ruga del cretino, by Andrea Vitali e Massimo Picozzi:

e aggiungerei, non facciamoci ingannare dal titolo, in quanto di cretino qui non c’è nemmeno lo scemo di corte. Un duo particolare, un romanzo scritto a quattro mani che è in grado di unire le competenze di un famoso psichiatra e criminologo e quelle di uno scrittore, capace di dare a personaggi particolari ed esilaranti, come la Birce, una ragazzina nata storta che nessun uomo vorrebbe mai come moglie, un suo perché che difficile da raccontare se non se lo scrittore. E poi Cesare Lombroso: forse quest’ultimo nome non vi è del tutto sconosciuto, ma come viene affrontato in questo libro.. questa è l’assoluta novità.