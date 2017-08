CASCINA BIBLIOTECA | Verde speranza a Milano

Settimana di ferragosto. Periodo ideale per riscoprire le grandi città come Milano, silenziose e vivibili come non mai.

Quest’anno per il pranzo di ferragosto ho ricevuto un invito molto speciale.

È così che ho scoperto la Cascina Biblioteca, cooperativa di solidarietà sociale. Una delle più belle realtà dell’hinterland.

Nata dalla fusione di due storiche cooperative milanesi, la Cascina opera da anni in favore di persone con disabilità intellettiva e fragilità.

Le attività sono molte. All’interno della vasta area verde sono presenti: le residenze di persone con disabilità, il centro diurno socio-educativo, svariati corsi e attività di formazione, servizi per il tempo libero, vendita di prodotti bio a km zero, il noto centro di rieducazione equestre e tanto altro.

Il centro è aperto tutto l’anno e consigliato anche solo per una passeggiata domenicale con i bimbi per vedere da vicino gli splendidi cavalli e tutti gli animali che vivono nella Cascina.

È possibile incontrare persone splendide piene di gioia di vivere e voglia di parlare.

Chi per la prima volta entra in contatto con persone così speciali, si ritrova in un attimo ad abbandonare qualsiasi pregiudizio e rimane sorpreso di quanto sia facile fare subito amicizia.

La timidezza va via e ci si sente subito a proprio agio, alla scoperta di un mondo nuovo che dà emozioni indescrivibili.

Io personalmente sono tornata a casa con quel sorriso rilassato che rimane dentro e fa bene al cuore. Ancora adesso continua a tornarmi in mente la domanda pura, così esatta, di un ragazzo autistico che mi ha stretto la mano e con un sorriso bellissimo ha detto “chi sei?”. Credo che sia un’ottima domanda. L’unica certezza è che ogni volta che usciamo dalla nostra zona di comfort, facendo un’esperienza mai provata prima, ci avviciniamo di un passo alla risposta.

La Cascina si trova a Milano in via Casoria 50, ed è facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici.

La pagina www.facebook.com/cascinabiblioteca/ è sempre aggiornatissima, così come il sito https://cascinabiblioteca.it, ricco di foto, video e attività per famiglie e bambini.