Le vacanze: appuntamento galante con la lettura

Le vacanze estive stanno arrivando, si sentono nell’aria puzzolente di afa e si percepiscono ogni mattina quando qualcuno prende la metropolitana nel senso contrario tanto il cervello comincia a non poterne più, quando una persona esce di casa e si dimentica le chiavi nella toppa, quando anche il tuo cane ti guarda con la testa storta come a volerti suggerire che sì, non ce la puoi più fare a reggere questi ritmi.

Allora non resta che mettere nelle borse, borsoni, trolley, valigie e chi più ne ha più ne metta, il minimo indispensabile per viaggiare comodi e sereni: peccato che questa sia solo un’utopia, in generale per soggetti appartenenti alle più svariate categorie, ma in modo particolare la questione diventa spinosa e impegnativa per la categoria dei lettori.

Io da buona lettrice non ho nessuna intenzione di facilitarvi il compito: dunque, ben vengano borse stra colme di libri, che una volta caricate sulle nostre povere spalle ce le spezzeranno in più punti, ma bisogna gioire del fatto che in compenso ci riempiranno l’anima di pensieri e di ricordi che difficilmente passeranno.

Ecco dunque il primo appuntamento galante con i libri di quest’estate, da riscoprire e anche (perché no?) riscoprire: