La Grande Occasione, Festival Video Sound Art a Milano

Le Cicale dell’Arconte è un’organizzazione che opera nel campo dell’innovazione tecnologica e della creatività digitale. Dal 2011 produce Video Sound Art, festival incentrato sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla realizzazione di prodotti artistici e pubblicitari.

Dal 25 al 31 maggio 2017 nelle splendide cornici milanesi della Fonderia Artistica Battaglia e dei Bagni Misteriosi si terrà La Grande Occasione, un’ edizione speciale di Video Sound Art, a cura di Laura Lamonea.

Il titolo è un esplicito riferimento alla citazione del film diretto nel 1973 da Ugo La Pietra e alla critica tristemente attuale contenuta nella celebre pellicola. Ma vuole indicare anche la “grande” opportunità che gli artisti di Video Sound Art hanno di collaborare con partner di eccezione.

Come la storica Fonderia Artistica Battaglia che da oltre 100 anni collabora con i maggiori artisti italiani e stranieri nel nell’ambito di scultura, design e restauro; e i Bagni Misteriosi di Milano, l’ex Centro balneare Caimi, annesso al Teatro Franco Parenti e recentemente riqualificato, un luogo di grande vitalità culturale in costante evoluzione fra tradizione, ricerca e innovazione.

Il festival La Grande Occasione è articolato in due sezioni distinte, nei mesi di maggio e ottobre, ed indaga il tema dell’Abitare, inteso nel senso di connotare e dare identità ad un luogo, possederlo mentalmente oltre che fisicamente.

Il Programma è il seguente:

Dal 25 al 28 maggio 2017: Fonderia Artistica Battaglia, Vernissage 25 maggio 18:00 – 21:00 (ingresso gratuito).

Ugo La Pietra: Abitare Milano-Analisi e decodifica dello spazio urbano.L’artista prosegue il proprio percorso di ricerca sulla città con l’installazione interattiva Abitare Milano-Analisi e decodifica dello spazio urbano, a cura di Lucio La Pietra.

Bibi Yamamoto:Woman Geographies, Mostra monografica di Bibi Yamamoto con la nuova edizione delle sculture in bronzo Woman Geographies. In esposizione anche disegni e stampe grafiche di tecnica mista e installazioni audio-sonore che introducono al suo “abitare domestico”.

Dal 30 al 31 maggio 2017: Bagni Misteriosi, Vernissage 30 maggio 18:00 – 22:00



Yuri Ancarani: Ricordi per moderni. La sua indagine sposta il tema su grande scala proponendo in circa 60 minuti, un ritratto molto originale di Ravenna e della Romagna, tra immigrazione, industria del petrolchimico e paesaggi ancestrali.

Grazie al progetto Ricordi per Moderni, saranno presentati 13 cortometraggi assolutamente inediti per il pubblico milanese il 30 e il 31 maggio nella Palazzina dei Bagni Misteriosi, in fase di riqualificazione, accessibile solo per eventi speciali.

Ingresso 5€

Sono previsti inoltre incontri, discussioni e lectio magistralis

Video Sound Art festival, La Grande Occasione

Dal 25 al 31 maggio – Milano

Fonderia Artistica Battaglia, Via Stilicone, 10



Vernissage 25 maggio 18:00 – 21:00,



26 maggio 15:00 – 20:00

27 maggio 15:00 – 20:00

28 maggio 15:00 – 20:00

Ingresso libero



Bagni Misteriosi, Via Carlo Botta, 18



Vernissage 30 maggio 18:00 – 22:00,



31 maggio 18:00 – 22:00

Ingresso €5