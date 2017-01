MILANO TATTOO CONVENTION | L’arte del tatuaggio a Milano

(fonte immagine: trendy-tattoos.com)

Il mondo dei tatuaggi torna a Milano per la ventiduesima edizione della Milano Tattoo Convention.

Il 3, 4 e 5 febbraio 2017 si svolgerà infatti uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, nella cornice del Mi.Co. – Milano Congressi, uno più grandi centri congressi d’Europa.

La Milano Tattoo Convention sarà un insieme di arte, cultura e spettacolo in cui i tatuaggi saranno il filo conduttore.

Oltre 400 i Tattoo Artists provenienti da tutto il mondo. Impossibile quindi cercare di scrivere a parole ciò che solo lo sguardo può vedere. Non resta che varcare la soglia del magico mondo dei tattoo, chi seguendo la propria passione, chi per semplice curiosità.

Giusto un assaggio, ecco alcuni tra i nomi più noti agli appassionati presenti nel corso dell’evento:

Joe Capobianco – Tatuatore statunitense di fama internazionale, inconfondibile ciuffo, noto al grande pubblico televisivo per essere stato protagonista nella giuria del celebre talent show Best Ink su Sky Uno;

Horitoshi First – Il tatuatore più famoso di tutto il Giappone;

Sasha Unisex e Valentina Ryabova – Le due russe più importanti nel settore, famose sul web per la loro bellezza e fascino glaciale oltre che per il loro enorme talento;

Debora Cherry – Altro genere di fascino, simpatica e solare, Debora Cherry negli ultimi anni ha girato il mondo partecipando a tutte le maggiori tattoo conventions internazionali;

Alex De Pase – 100% Italiano. Nel 2009 la storica rivista americana Tattoo lo ha inserito nel Tattoo Dream Team: Best of the Best “i migliori 10 tattoo artist al mondo”.

Non mancheranno gli ospiti, quali la modella Monami Frost, la Suicide Girls italiana Riae Mac Carthy, lo chef Alessandro Borghese, e tanti altri ancora.

Un altra chicca per quanti varcheranno la soglia della Milano Tattoo Convention sarà la possibilità di assistere per l’occasione a esibizioni che da tutto il mondo convergeranno al Mi.Co. – Milano Congressi , a partire dalle performance di Pole Dance riviste da una delle sue maggiori esponenti, alle dimostrazioni di arti marziali, balli Polinesiani e lo spettacolo di forza di Kevin.

La musica di Disco Radio, frequenza ufficiale della manifestazione, sarà la colonna sonora che accompagnerà il visitatore. Inoltre Canon Italia metterà a disposizione alcune fra le sue fotocamere più innovative. Nello stand sarà possibile scattare in un set fotografico perfettamente allestito e ogni immagine verrà istantaneamente video-proiettata.

L’area sarà in condivisione con Bullfrog, brand di riferimento mondiale nella cura di barba e capelli, rinsaldando il rapporto centenario tra tatuaggio e barberia, considerato che i primi tatuatori operavano all’interno dei barber shop.

Ora non resta che augurarvi una scorpacciata di tattoo, che sia sulla pelle o solamente negli occhi.

Mi.Co. – Milano Congressi (Fiera Milano City)

Via Gattamelata, 10 – Gate 13/14

Orari

venerdì: dalle ore 14 alle ore 23

sabato: dalle ore 12 alle ore 23

domenica: dalle ore 12 alle ore 20

Ingresso

Euro 25.00 (giornaliero)

Euro 60.00 (tre giornate)

Sito Ufficiale: http://www.milanotattooconvention.it/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/milanotattooconvention/?fref=ts

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1517548464925682/

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/milanotattooconvention/?hl=it